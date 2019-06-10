Никол Пашинян пригласил итальянских бизнесменов принять участие в скачкообразном развитии экономики Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил итальянских коллег принять участие в скачкообразном развитии Армении. Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян сказал 10 июня в ходе первого армяно-итальянского бизнес-форума, сообщив, что одним из приоритетов правительства Армении является скачкообразное развитие экономики страны.

“Год назад в Армении произошла беспрецедентная, ненасильственная, бархатная революция. В течение прошлого года в политическом плане мы смогли искоренить системную коррупцию, искоренить монополии в политическом плане. Произошедшая революция беспрецедентна и тем, что у нас не случилось передела собственности. В Армении экономических потрясений вообще не произошло, и экономика находится на этапе роста. На данный момент у нас рост ВВП на 7,1%, а показатель экономической активности в апреле составил 9,2%. Мы говорим, что готовимся превратить Армению в рай для талантливых людей. Мы собираемся создать такую экосистему, чтобы каждый талантливый человек имел возможность реализовать свой талант, обогатиться и обогащать. Вы действительно оказались в Армении в нужное время, и правительство намерено всеми силами создать возможность для реализации ваших компаний. Приглашаю итальянских коллег принять участие в “экономическом полете” обогатиться и обогатить Республику Армения”, - сказал Пашинян.

Посол Италии в Армении Винченцо Дель Монако подчеркнул, что это в своем роде первый бизнес-форум.

Это первый армяно-итальянский бизнес-форум, который проходит в Ереване. Хочу поблагодарить премьер-министра Пашиняна, потому что Ваше участие значимо, учитывая те экономические отношения, которые существуют между Ереваном и Римом. Армения - страна с большим потенциалом. Итальянские организации в очень важный момент должны развернуть свою деятельность в Армении”,- отметил посол.

Армяно-итальянский бизнес-форум, в котором принимают участие представители учреждений местных сфер, итальянских ассоциаций и представители Simest, намерен представить итальянским предприятиям наиболее интересные программы в сфере инфраструктур Армении и создать возможность сотрудничества для итальянских компаний по инфраструктуре и транспорту. Одной из целей форума является также создание при агентстве ICE общей сети между итальянскими ассоциациями и их зарубежными эквивалентами.