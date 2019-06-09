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Никол Пашинян поздравил премьер-министра Грузии с днем рождения


Премьер-министр Никол Пашинян поздравил премьер-министра Грузии Мамуку Бахтадзе с днем рождения.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в поздравлении, в частности, говорится:

“Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Желаю Вам и Вашей семье мира, крепкого здоровья и счастья. Я также желаю успехов и новых достижений в Вашем ответственном и важном деле.

Уверен, что совместными усилиями мы еще более укрепим многовековую дружбу между нашими народами и расширим сотрудничество между нашими государствами. Я полон оптимизма в отношении будущего наших народов. Убежден, что продолжительное развитие основанных на общих ценностях армяно-грузинских отношений будет способствовать прогрессу и процветанию наших стран”.

 




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