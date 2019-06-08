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Миропорядок, установившийся после Второй мировой войны, рушится — экс-премьер Франции призывает понять друг друга на пути к новому миру


Экс-премьер Франции Доминик де Вильпен(2005-2007) считает, что SummitofMinds,  проходящий  в Дилижане, может способствовать лучшему взаимопониманию и воображению. 

Как передает Арменпресс, в  ходе  SummitofMinds в  Дилижане 8 июня    Доминик де Вильпен сказал, что в мире в настоящее время существуют  неправильные идеи,  заблуждения, разное  восприятие,  конфликты,  и люди чувствуют все это непосредственно  на себе.

«Многие  годы  меня  удивляло, как мало используется в мире воображение. Дипломатия – это та  сфера, где  люди используют свой  ум, свои мозги и идеи для построения лучшего мира. Но если мы посмотрим на мир сегодня, мы увидим, что миропорядок, сложившийся после Второй мировой войны, рушился и продолжает  рушиться. Мы не видим, каким будет новый мир, какими будут новые институты,  которые будут генерировать новые идеи и концепции, которые будут формировать мир, в котором мы будем жить», - сказал бывший премьер-министр Франции.

Для решения этой проблемы Доминик де Вильпен считает необходимым понимать друг друга и использовать воображение, и все это, по мнению бывшего премьер-министра Франции, следует превратить в действие.

Он напомнил, как Франция и Германия враждовали веками, но после Второй мировой войны решили, что худший враг может стать лучшим другом.

«Формирование хороших отношений - это просто вопрос практики. Если мы хотим достичь этого, мы должны начать с себя, и, прежде всего, мы должны изменить самих себя, что позволит нам иметь лучшие отношения с другими», - заключил бывший премьер-министр Франции.

Среди участников мероприятия премьер-министр Франции (2005-2007) Доминик де Вильпен, советник президента по вопросам безопасности при президенте США Бараке Обаме, генерал Джеймс Джонс, специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор департамента инвестиций и предпринимательства   Организации Объединенных Наций по торговле и развитию Джеймс Ян, экс-министр, директор Института глобальных инноваций в области здравоохранения при Имперском колледже Лондона, лордАра Дарзи, председатель совета  Итальянского национального исследовательского центра  МассимоИнгусо, генеральный директор Siemens Жан-Марк Лишка (Jan-MarcLischka), вице-президент французской компании THALES, региональный директор Пол Рэми, руководитель школы менеджмента «Сколково», бывший глава  администрации президента России Александр Волошин, глава  форума CransMontana Пьер-Эммануэль Куирин, директор и президент фонда Университета нацбезопасности США Уильям Паркер и др.

 

 

 




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