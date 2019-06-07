Пашинян еще раз подчеркнул необходимость формирования свободной от коррупции судебной системы

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян во время своего выступления на 23-м пленарном заседании Петербургского международного экономического форума коснулся происходящих в стране реформ судебной системы. Как сообщает корр. Арменпресс, премьер отметил, что в ходе действий по оздоровлению экономической и политической среды возникла проблема фундаментального характера - отсутствие доверия граждан к судебной системе.

“Армения – это страна, не имеющая прямого выхода к морю, с ограниченными экономическими и природными ресурсами и сложным географическим положением с точки зрения логистических коридоров и геополитических особенностей региона. Все эти сложности в определенной форме стимулируют нас к постоянным действиям, нацеленным на повышение конкурентоспособности и эффективности. Что это означает для нас? Это, во-первых, повышение эффективности государственной системы управления. Могу с уверенностью сказать, что в этом плане нам уже удалось достичь ощутимых результатов. Искоренена системная коррупция. Сведена до минимума деятельность искусственных монополий и олигополий.

Однако, в ходе действий по оздоровлению экономической и политической среды нашей страны, мы встали перед проблемой фундаментального характера.

Судебная власть страны, в отличие от исполнительной и законодательной ветви, в которых наблюдается качественный прогресс в оптимизации институтов, не подверглась какой-либо ощутимой трансформации. В результате, образовалась огромная брешь в доверии общества к судебной власти. А это, в свою очередь, создает серьезные препятствия для развития страны в целом”, - отметил премьер.

Пашинян отметил, что все усилия по защите капитала, созданию равных условий для экономической деятельности и формированию благоприятной среды для привлечения иностранных инвестиций не принесут желаемого результата, если судебная власть не будет качественно преобразована.

По словам премьера, коррупция, проникшая в органы правосудия, разрушает моральные устои общества и создает культуру, несовместимую с экономическим развитием и прогрессом в целом. “Поэтому, создание реально независимой судебной власти, свободной от коррупции, сегодня является насущной проблемой для нашего общества и приоритетом в стратегии реформ правительства Армении”, - отметил Никол Пашинян.