Сегодня Армения переживает важный период в своей современной истории: Пашинян

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян во время своего выступления на 23-м пленарном заседании Петербургского международного экономического форума коснулся происходящих в стране политических и экономических изменений. Как сообщает корр. Арменпресс, Пашинян отметил, что они направлены на повышение эффективности деятельности политических и экономических институтов.

“Сегодня Армения переживает важный период в своей современной истории. На фоне политической стабильности и беспрецедентно высокой степени легитимности властей, в стране происходят коренные преобразования. Их конечной целью является создание конкурентоспособной и технологически развитой экономики и современного общества, основанного на универсальных принципах равенства, справедливости и верховенства закона.

В чем заключается суть этих преобразований? Вкратце можно сказать, что они направлены на повышение эффективности функционирования наших политических и экономических институтов”, - подчеркнул Пашинян.