В Санкт-Петербурге обсуждены перспективы развития сотрудничества между Арменией и Израилем в сфере высоких технологий

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума встретился с директором инновационного центра Министерства экономики Израиля Аароном Аароном.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении, премьер-министр отметил важность развития сотрудничества между Арменией и Израилем в сфере высоких технологий и отметил, что эта сфера является одним из приоритетных направлений правительства Армении. Никол Пашинян подчеркнул, что цель правительства - сделать сферу высоких технологий двигателем экономики, и с этой целью правительство своим инструментарием сделает все, чтобы стимулировать её развитие. Премьер-министр сообщил директору инновационного центра Министерства экономики Израиля, что осенью этого года в Ереване пройдет Всемирный конгресс информационных технологий и пригласил израильские компании принять участие в этом важнейшем мероприятии.

Аарон Аарон поблагодарил премьер-министра за встречу и приглашение израильским компаниям принять участие в ереванском конгрессе. Он отметил большой потенциал развития сотрудничества между двумя странами в сфере ИТ и в этом плане отметил важность взаимодействия и расширения связей между частными секторами. По словам директора инновационного центра Министерства экономики Израиля, армяно-израильское сотрудничество в сфере высоких технологий может иметь большие перспективы и добавил, что правительство его страны также заинтересовано в развитии и укреплении связей с Арменией. Аарон Аарон выразил уверенность, что в ереванском конгрессе примут участие различные израильские компании. Он отметил, что с 1971 года государство уделяет большое внимание технологической сфере и представил те шаги, которые способствовали развитию сферы.

В плане сотрудничества Аарон Аарон предложил рассмотреть создание в Армении израильского представительства в сфере ИТ и подписание межгосударственного договора.

Премьер-министр Пашинян приветствовал предложения директора инновационного центра Министерства экономики Израиля и отметил важность практических шагов в этом направлении.