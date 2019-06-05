В Сирию вылетела очередная группа армянских специалистов

4 июня очередная группа гуманитарных саперов, врачей и армянских специалистов, обеспечивающих их непосредственную безопасность, с целью оказания профессиональной гуманитарной помощи сирийскому народу прибыла в Сирийскую Арабскую Республику (г. Алеппо).

Как сообщили Арменпресс в управлении информации и связей с общественностью МО Армении, армянские специалисты будут осуществлять гуманитарную деятельность по разминированию, противоминному информированию населения, оказанию медицинских услуг в населенных пунктах, свободных от военных действий.

Проблемы перемещения, а также обеспечения армянских специалистов в Сирийской Арабской Республике осуществляются при поддержке российской стороны.