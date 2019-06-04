Мы готовы к любому развитию: Арцрун Ованнисян коснулся турецко-азербайджанских военных учений

Пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян коснулся проводимых в эти дни турецко-азербайджанских военных учений.

«Мы внимательно следим за всем и готовы к любому развитию. Вооруженные силы Республики Армения вместе со своим стратегическим союзником Российской Федерацией проводят более масштабные и содержательные учения», - как сообщает Арменпресс, на своей странице в Facebook написал Арцрун Ованнисян.