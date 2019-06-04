Между Арменией и Казахстаном ведутся переговоры по основанию в Казахстане центра Армянского ТУМО

Власти Республики Казахстан заинтересованы армянским центром ТУМО и образовательными моделями этой структуры. Как передает «Арменпресс», об этом 4 июня на пресс-конференции сказала член Армяно-казахской группы дружбы НС Армении и депутат от фракции “Мой шаг”, Ануш Беглоян.

“Казахская сторона придает большое значение развитию сферы образования и информационных технологий, углублению отношений Армения - Казахстан в этих сферах. Особый интерес у них вызвали образовательные модели ТУМО. И парламент Казахстана, и правительственные структуры, и бизнесмены чрезвычайно заинтересованы в достижениях нашей сферы информационных технологий, и готовы наладить сотрудничество в этой сфере. Сейчас ведутся переговоры и обсуждения по продвижению образовательных технологий ТУМО в Казахстане, и Казахстан очень заинтересован в том, чтобы подобный центр открылся и у них”, - сказала Беглоян.

Армяно-казахская группа дружбы НС посетила столицу Казахстана Нур-Султан 21 - 24 мая.