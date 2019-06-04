Комиссия НС Армении по вопросу апрельской войны обсудит все вопросы, волнующие общество: созывается первое заседание

Члены следственной комиссии НС РА по вопросу Апрельской войны не ограничены в приглашении какого-либо лица. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал член постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности, Тигран Карапетян, касаясь первого заседания следственной комиссии 4 июня.

“Мы обсудим все вопросы, касающиеся Апрельской войны, волнующие общество. Повестка дня будет утверждена на заседании”, - сказал Карапетян.

На вопрос о том, возможно ли, что во время этих действий будет приглашен бывший президент страны, он отметил, что у них нет ограничений для приглашения кого-либо, независимо от того, он бывший или нынешний чиновник.

При этом он отметил, что они не могут нарушать презумпцию невиновности и говорить, о вине того или иного чиновника. Однако, если возникнет необходимость поговорить с кем-либо, он считает, что у них не будет проблем приглашения, в том числе и должностных лиц Арцаха. Он считает, что коллеги из Арцаха также заинтересованы в получении ответов на все вопросы, касающиеся Апрельской войны. Об этом заявил также и пресс-секретарь президента Арцаха, у нас нет никаких проблем. Мы должны раскрыть все вопросы касающиеся Апрельской войны и волнующие общество”, - подчеркнул Тигран Карапетян.