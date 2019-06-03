Полицейские, пострадавшие во время событий 1 марта, но подвергшиеся уголовному преследованию, не получат содействия: изменения в проекте

Депутат Национального собрания РА от фракции “Мой шаг”, Сисак Габриелян предложил внести изменения в проект Закона “Об оказании содействия лицам, пострадавших во время событий 1-2 марта 2008 года в Ереване”.

В результате предусмотренного проектом содействия не получат полицейские, пострадавшие во время событий 1 марта, однако подвергшиеся уголовному преследованию, если преследование в их отношении не прекращено на основании оправдания. Как передает «Арменпресс», Габриэлян представил изменения на пленарном заседании 3 июня.

“Для того, чтобы сделать закон конкретнее, я авторам проекта представил ряд предложений. Они были обсуждены в комиссии по государственно-правовым вопросам и удостоились положительного заключения. Мы добавили часть 2 статьи 2, которой предусмотрено, что содействием могут воспользоваться лица, которые в ходе исполнения своих служебных обязанностей получили травмы, но во время этих действий с их участием не подвергались уголовному преследованию, либо в их отношении не было осуществлено уголовное преследование, либо уголовное преследование прекращено на основании оправдания”,-сказал Габриелян и пояснил, что полицейские, которые в ходе этих действий пострадали, но в их отношении было уголовное преследование, по проекту этого закона не получат поддержки.

Эти полицейские могут получить право на содействие в случае, если уголовное преследование будет прекращено на основании оправдания или лицо будет оправдано решением суда.

Другим предложенным депутатом изменением в проекте уточняют, что понимают под травмой средней или тяжелой степени. Граждане для обоснования причиненного им ущерба должны представить правительству заключение судебно-медицинского эксперта.

Соавторами проекта являются вице-спикеры НС: Ален Симонян и Лена Назарян. Содействие будет оказано лицу, имеющему статус правопреемника в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным кодексом РА, погибшего вследствие травмы во время указанных событий, а также лицу, здоровью которого в ходе этих действий был причинен вред тяжкой или средней тяжести.

Форму содействия гражданам будет определять правительство.