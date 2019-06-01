За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня около 220 раз

За период 26 мая по 1 июняна линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 220 раз. В сторону армянских позиций произведено более 3500 выстреловиз стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, примечательно, что 80 из отмеченных нарушений произошли в ночь на 1 июня, в течение которой азербайджанская сторона произвела около 2350 выстрелов, и большая часть из них – из снайперского и крупнокалиберного вооружения.

В результате 1 июня в районе 07:30 часов выстрелом противника в Арцахе смертельно ранен военнослужащий одной изв/частей, расположенных в юго-восточном направлении АО (Мартуни) СипанСержикович Мелконян (2000 г/р).

Минобороны Арцаха разделяет тяжелую утрату и выражает соболезнование членам семьи погибшего, его родным и сослуживцам, в то же время заявляя, что провокация противника не останется без ответа, а последствия будут болезненными.