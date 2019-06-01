Время в Ереване: 11:07:36,   1 Июнь

За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня около 220 раз


За период   26 мая  по 1 июняна линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня около 220  раз. В сторону армянских позиций произведено более 3500 выстреловиз стрелковых орудий  разных калибров.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха,   примечательно, что 80 из отмеченных нарушений произошли в ночь на 1  июня, в  течение  которой  азербайджанская сторона  произвела около 2350 выстрелов, и большая часть из них – из снайперского и крупнокалиберного вооружения. 

В результате  1 июня  в  районе  07:30 часов    выстрелом  противника в  Арцахе смертельно ранен  военнослужащий одной  изв/частей, расположенных в  юго-восточном направлении АО (Мартуни) СипанСержикович Мелконян (2000 г/р).

Минобороны  Арцаха разделяет тяжелую утрату и выражает соболезнование  членам семьи погибшего, его родным и сослуживцам, в то же  время заявляя, что провокация  противника не останется без ответа, а последствия будут болезненными.

 

 

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации