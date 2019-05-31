В НС Армении создана Следственная комиссия для расследования Четырехдневной войны в апреле 2016 года

В Национальном Собрании Армении создана Следственная комиссия для расследования Четырехдневной войны в апреле 2016 года. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил спикер НС Арарат Мирзоян на заседании парламента.

Согласно ч.2 ст.20 конституционного закона РА “Регламент НС”, по требованию не менее 1/3 общего числа депутатов с целью изучения обстоятельств развернувшихся в апреле 2016г. военных действий Постоянная комиссия НС по вопросам обороны и безопасности силой права осуществит полномочия Следственной комиссии”, - сказано в заявлении председателя НС А.Мирзояна.

Также согласно ч.1 ст.20 конституционного закона Армении “Регламент НС”, по требованию не менее 1/4 общего числа депутатов для изучения деятельности Водного комитета министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении, его структурных подразделений, обоснованности и проблемах деятельности агентства по реализации программ водного хозяйства Госкомводхоза в Араратской и Армавирской областях силой права создана Следственная комиссия НС.

“Согласно ч.6 ст.20 конституционного закона Армении “Регламент НС”, проект решения НС, определяющего число членов Следственной комиссии, будет обсужден на созываемых 18 июня очередных заседаниях НС”, - сообщается в заявлении главы парламента.