Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран

Всемирная туристическая организация при ООН (UNWTO) опубликовала рейтинг самых посещаемых в прошлом году стран, где Россия сохранила за собой 16 место, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным UWNTO, в 2018 году по миру путешествовало 1,4 миллиарда человек (на 5,6% больше, чем в 2017 году). При этом более 60% глобального турпотока пришлось на 20 стран,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Лидер по числу принятых иностранных туристов - Франция (93,2 миллиона человек, что на 7,2% больше по сравнению с 2017 годом). В пятерку также вошли Испания (82,8 миллиона, +1,2%), США (82,2 миллиона, + 6,7%), Китай (62,9 миллиона, + 3,6%) и Италия (62,1 миллиона, + 6,5%.).

"В первой десятке стран самую большую динамику по въезду показала Турция, которая с восьмого места в 2017 году переместилась сразу на шестую позицию с показателем 45,8 миллиона туристов (рост почти на 22%)", - прокомментировали ситуацию в АТОР.

На седьмом месте оказалась Мексика, ее посетили 41,4 миллиона путешественников, на восьмом – Германия (38,9 миллиона), на девятом – Таиланд (38,3 миллиона). Главный неудачник первой десятки – Великобритания (35,1 миллиона), которая за минувший год потеряла сразу три позиции.