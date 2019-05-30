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Ким Кардашьян сравнила себя с собакой


Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян разместила в своемInstagram несколько коллажей, на которых вместе показаны сама женщина и копирующая ее собака.

Героем коллажей стал померанский шпиц Суши — домашний питомец семьи Кардашьян-Уэст. Некоторые фото собаки сделаны с помощью фотошопа, другие являются постановочными,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

На первой фотографии собака одета в винтажное платье Mugler 1998 года, в котором сама Кардашьян появилась на премии Hollywood Beauty Awards. Второй коллаж демонстрирует Кардашьян и Суши во время купания в бассейне, а на третьем — звезда и ее пес показаны за работой. Суши вместе с другим шпицем смотрит на экран ноутбука. При этом на собаку надеты очки и комбинезон.

 




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