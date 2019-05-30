Лавров: возможности диалога между РФ и НАТО далеко не исчерпаны

Возможности вернуть диалог между Россией и Североатлантическим альянсом из кризиса в конструктивное русло далеко не исчерпаны. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью болгарскому изданию "Международная жизнь".

По его словам, сегодня российско-натовский диалог находится в затяжном кризисе из-за неготовности альянса к совместной работе с Москвой по формированию в Евроатлантике архитектуры равной и неделимой безопасности. "Вместо этого был взят курс на сдерживание нашей страны, на передвижение разделительных линий на восток, - обратил внимание российский министр. - Непрекращающееся расширение альянса, наращивание его потенциала вблизи российских границ, развертывание систем противоракетной обороны США - все это привело к серьезному кризису доверия, эскалации военно-политической напряженности в Евроатлантике".

"Вместе с тем возможности вернуть российско-натовский диалог в конструктивное русло далеко не исчерпаны, - подчеркнул Лавров. "Со своей стороны всегда открыты к совместной работе по противодействию международному терроризму, наркотрафику, киберпреступности, другим реальным, а не надуманным угрозам современности", - заключил глава МИД РФ.