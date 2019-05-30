Никол Пашинян уверен, что если будут реализованы намеченные программы, то “у нас будут очень хорошие экономические показатели”

Премьер-министр Никол Пашинян в вопросе расходования дополнительных сумм поставил перед правительством две задачи.

“Во-первых, мы должны суметь в течение этого года реализовать намеченные программы, и при их реализации должны быть два критерия. Должны быть реализованы те экономические программы, которые будут стимулировать экономическое развитие и будут иметь определенный мультипликативный эффект на нашу общую экономическую ситуацию. Также очень важно, чтобы эти расходы были осуществлены таким образом, чтобы их результаты были заметны и ощутимы во многих областях, территориях и по возможности большим числом людей. В этом году мы планируем выделить по субвенциальным программам 10 млрд драмов”, - сказал премьер.

Как передает «Арменпресс», Никол Пашинян, обращаясь к вице-премьеру Тиграну Авиняну, заместителю министра территориального управления и развития Ваче Тертеряну и заместителю министра транспорта, связи и информационных технологий Баграту Бадаляну, отметил, что в этом плане считает важным также и возможность прокладывания сельских дорог.

Господин Авинян, если в этом году по части субвенций и распределения дополнительных средств мы сможем сделать то, что наметили, то в этом году будем иметь очень хорошие экономические показатели. В этом я уверен уже на 100%. Следовательно, наша задача - активно и интенсивно работать по этим направлениям, чтобы результаты экономической революции были заметны с конкретными цифровыми показателями”, - сказал премьер-министр.