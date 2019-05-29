Президент Армен Саркисян провел рабочий обед с послами стран ЕАЭС в Армении

По случаю 5-летия подписания договора о Евразийском экономическом союзе президент республики Армен Саркисян 29 мая провел рабочий обед с чрезвычайным и полномочным послом РФ Сергеем Копыркиным, послом Казахстана Тимуром Уразаевым и послом Беларуси Игорем Назаруком. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент поздравил послов стран ЕАЭС с подписанием договора о ЕАЭС и 5-летием основания организации.