Армения получила возможность, в случае макрошоков, в любой момент,брать кредит у МВФ: интервью вице-премьера Мгера Григоряна

Программа, утвержденная Советом Международного валютного фонда, становится для всех важным публичным документом, касающимся макростабильности Армении. Это дает возможность в случае макрошоков получить кредит в любой момент без дополнительных процессов. Об этом и других важных вопросах Арменпрессбеседовал с вице-премьером Армении, Мгером Григоряном.

- Г-н Григорян, недавно Международный валютный фонд и Группа Всемирного банка подписали соглашение о сотрудничестве.В рамках весенних встреч Вы были в США, какие важные договоренности достигнуты в результате обсуждений?Когда я был в Вашингтоне, наша совместная программа с МВФ находилась на стадии обсуждения, мы вносили коррективы. 17 мая МВФ утвердил программу, предусматривающую предоставление Армении кредитных средств типа “стэнд-бай” сроком на 36 месяцев в размере 248,2 млн долларов США. Это дает возможность получить кредит в любой момент при макрошоках без дополнительных процессов. Кредитные средства будут рассматриваться как превентивная мера, и не будут использоваться до тех пор, пока нет шоков, которые могут вызвать проблемы с платежным балансом. Эта программа становится для всех важным публичным документом, касающимся макросистемы нашей страны. Мы также провели обсуждения со Всемирным банком, и поскольку документ проекта Группы Всемирного банка “Рамки партнерства Республики Армения. 2019 - 2022 гг.” был утвержден 28 марта, обсуждения шли вокруг процессов реализации программ. С целью содействия продвижению целей правительства РА по ликвидации крайней нищеты и стимулирования всеобщего процветания предусматривается содействие Армении в трех основных сферах: стимулирование факторов, позволяющих экспортировать, конкурентоспособности компаний, улучшение человеческого капитала и равенства, устойчивое управление окружающей средой и природными ресурсами. В рамках весенних встреч в США состоялись также встречи и с рядом партнеров и представителей партнерской организации, мы обменялись мнениями о расширении и углублении сотрудничества с Арменией. Это платформа, где можно говорить об углублении и расширении отношений, и для того,чтобы составить представление о том, что происходит в мире, ознакомиться с лучшим опытом.

Анна Григорян

Полный текст интервью на армянском читайте на сайте armenpress.am по адресу:

https://armenpress.am/arm/news/976435.html