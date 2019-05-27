Безвизовый режим между Арменией и Китаем вступит в силу после завершения процедур ратификации соглашения: пресс-секретарь МИД

Соглашение между министрами иностранных дел Армении и Китая о взаимной отмене визового режима вступит в силу после завершения процедур его ратификации. До этого будет действовать существующая система виз. Об этом, отвечая на вопрос Арменпресс, сказала пресс-секретарь МИД Армении, Анна Нагдалян.

- Главы МИД Армении и Китая 25 мая подписали соглашение о взаимной отмене визового режима для лиц с обычными паспортами. Вы можете указать, когда можно будет ожидать вступления этого соглашения в силу?

- Знаете, подписанный международный договор вступает в силу после завершения процедур его ратификации или утверждения двумя государствами. В связи с данным соглашением отмечу, что после завершения этих процедур с обеих сторон МИД оповестит общественность о дне вступления соглашения в силу. До вступления договора в силу между двумя странами все еще будет действовать существующая система виз.

По итогам состоявшейся 26 мая в Ереване встречи министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и члена Государственного совета КНР, министра иностранных дел Ван И. между Республикой Армения и Китайской Народной Республикой был подписан ряд документов, в числе которых и “Соглашение между Правительством Республики Армения и Правительством КНР о взаимном устранении визового режима для лиц с обычными паспортами”.