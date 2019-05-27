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Рост показателя экономической активности в Армении в апреле 2019 года составил 9,2%


В апреле 2019 года в Армении был зарегистрирован рост экономической активности на 9,2%. Как передает «Арменпресс», oб этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян, отметив, что в апреле 2018 года рост показателя экономической активности составлял 7,3%.

“Мы набираем обороты”, - отметил премьер-министр Никол Пашинян.




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