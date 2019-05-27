Замглавы МИД Ирана начал турне по странам Персидского залива

Заместитель главы МИД Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи нанес визит в султанат Оман в рамках предпринятого на фоне обострений отношений с США турне по странам региона, во время которого он также собирается посетить Катар и Кувейт, сообщил МИД Омана в социальной сети Twitter.

Ранее близкий к иракскому премьеру источник сообщил РИА Новости, что шесть стран, включая Ирак, Оман и Катар, выступают посредниками в урегулировании конфликта между США и Ираном,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как отметило внешнеполитическое ведомство, Аракчи провел переговоры с министром Юсефом бен Аляви, во время которых они обсудили "двустороннее сотрудничество, проблемы и развитие событий в регионе".