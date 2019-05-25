Президент Саркисян поздравил Абдаллу Второго с Днем независимости Хашимитского королевства
12:43, 25 Май, 2019
Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание королю Иорданского Хашимитского королевства Абдалле II.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА,Армен Саркисян поздравил Абдаллу II с национальным праздником Иордании - Днем независимости. Президент выразил уверенность, что развивающиеся армяно-иорданские отношения войдут в новый этап, способствуя углублению и укреплению двусторонних отношений.
Армен Саркисян пожелал Абдалле II успехов, а дружественному народу Иордании – долгосрочного мира и благоденствия.