Президент Саркисян поздравил Абдаллу Второго с Днем независимости Хашимитского королевства

Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание королю Иорданского Хашимитского королевства Абдалле II.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА,Армен Саркисян поздравил Абдаллу II с национальным праздником Иордании - Днем независимости. Президент выразил уверенность, что развивающиеся армяно-иорданские отношения войдут в новый этап, способствуя углублению и укреплению двусторонних отношений.

Армен Саркисян пожелал Абдалле II успехов, а дружественному народу Иордании – долгосрочного мира и благоденствия.