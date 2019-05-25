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Президент Саркисян поздравил Абдаллу Второго с Днем независимости Хашимитского королевства


Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное  послание королю     Иорданского Хашимитского королевства Абдалле II.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА,Армен Саркисян поздравил Абдаллу II  с национальным праздником Иордании - Днем независимости. Президент выразил уверенность, что развивающиеся армяно-иорданские  отношения войдут в  новый этап, способствуя углублению и укреплению двусторонних отношений.

Армен Саркисян пожелал Абдалле II успехов, а дружественному  народу  Иордании – долгосрочного мира и благоденствия.




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