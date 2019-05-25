Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание королю Иорданского Хашимитского Королевства Абдалле Второму по случаю Дня независимости страны.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“Сердечно поздравляю Вас в связи с национальным праздником Иорданского Хашимитского Королевства – Днем независимости.

Народы Армении и Иордании связаны друг с другом теплыми, дружественными традициями, ярким доказательством чему является веками проживающая в Иордании армянская община.

Надеюсь, что имеющее большой потенциал развития взаимовыгодное армяно-иорданское сотрудничество будет и впредь укрепляться и углубляться на благо наших народов.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Иордании - продолжительного мира и благоденствия”.