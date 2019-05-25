Европейские индексы - 24-05-19

МОСКВА, 25 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 24 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.49% и составил 12011.04 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.67% и составил 5316.51 пункта, британский FTSE вырос на 0.65% и составил 7277.73 пункта, а российский RTSI вырос на 0.29% и составил 1279.11 пункта.