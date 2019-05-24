Подписан Меморандум о намерениях по сотрудничеству между ЗАО “Зинар” МО Армении и АО “Военторг” МО РФ

Министр обороны Армении Давид Тоноян 24-ого мая принял делегацию акционерного общества “Военторг” министерства обороны Российской Федерации, возглавляемую генеральным директором Владимиром Павловым.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи обсуждался широкий спектр двустороннего сотрудничества, в частности вопросы организации питания, торгово-бытового обслуживания, а также развития военно-патриотических проектов и продвижение брендов “Armenian Army” и “Армия России”.

По итогам встречи, в присутствии министра обороны Армении, представителями ЗАО “Зинар” министерства обороны Армении и АО “Военторг” министерства обороны РФ подписан Меморандум о намерениях по сотрудничеству.

В тот же день представители делегации АО “Военторг” МО РФ посетили 102-ую РВБ, дислоцированную на территории Республики Армения, а также Ереванский завод математических машин.