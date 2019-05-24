Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-05-19

ЕРЕВАН, 24 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 24 мая, курс доллара США вырос на 0.05 драмa и составил 480.03 драм. Курс евро вырос на 2.69 драмa и составил 537.15 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 7.44 драм. Курс британского фунта вырос на 2.85 драмa и составил 609.35 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 154.06 драмa и составила 19810.98 драм. Цена серебра выросла на 0.71 драмa и составила 223.47 драм. Цена платины сократилась на 106.74 драмa и составила 12315.79 драм.