Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-05-19
ЕРЕВАН, 24 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 24 мая, курс доллара США вырос на 0.05 драмa и составил 480.03 драм. Курс евро вырос на 2.69 драмa и составил 537.15 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 7.44 драм. Курс британского фунта вырос на 2.85 драмa и составил 609.35 драм.
ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:
Цена золота выросла на 154.06 драмa и составила 19810.98 драм. Цена серебра выросла на 0.71 драмa и составила 223.47 драм. Цена платины сократилась на 106.74 драмa и составила 12315.79 драм.
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