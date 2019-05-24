Министр обороны Армении принял делегацию Индии

В рамках сотрудничества с Индией в оборонной сфере министр обороны Армении Давид Тоноян 24 мая принял делегацию Индии в сопровождении Чрезвычайного и Полномочного посла Индии в Армении Йогешвара Шангвана. На встрече также присутствовал Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Индии Армен Мартиросян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Армении, в ходе встречи были подведены итоги военного и военно-технического сотрудничества и намечены пути дальнейшего сотрудничества. Стороны договорились развивать сотрудничество и выполнять все договоренности, достигнутые между министерствами обороны Армении и Индии за последние два года.

В ходе встречи были также обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.