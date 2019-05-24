Константин Орбелян подал судебный иск в административный суд: Назени Гарибян откликнулась

Всемирно известный дирижер Гарри Константин Орбелян обратился в административный суд с требованием - решение премьер-министра от 14 января временно возложить обязанности министра культуры на Назени Гарибян, а также решение Назени Гарибян от 14 января 2019 года - приказ о прекращении полномочий Константина Орбеляна от 3 марта признать недействительными. Иск был подан 23 мая судье административного суда Лиане Акопян.

Константин Орбелян обратился также с гражданским иском - с требованием признать его право, признать приказ недействительным, восстановить на работе и выплатить сумму простоя. Этот иск также был подан 23 мая судье суда общей юрисдикции Еревана Заруи Нахшкарян, ответчиком признано Министерство культуры РА, Национальный академический театр оперы и балета им. А. Спендиаряна.

«Арменпресс» попросил прокомментировать ситуацию исполняющую обязанности министра культуры Армении Назени Гарибян. Она отметила, что по ее сведениям, Константин Орбелян обратился с иском и к премьер-министру Армении Николу Пашиняну о том, что он назначил ее на должность и. о. министра с нарушением закона.

“Я не назначена министром. Министром назначает президент, я занимала должность заместителя министра и продолжаю занимать должность заместителя министра культуры и получаю зарплату заместителя министра, на которую с 14 января возложены обязанности министра”, - сказала Гарибян, добавив, что Министерство культуры с 14 января не имеет министра, и обязанности министра временно возложены на нее, однако она продолжает быть заместителем министра.

На вопрос о том, встречалась ли она, или беседовала с господином Орбеляном, Гарибян дала отрицательный ответ, отметив, что как художественный руководитель Орбелян уже не имеет с ней дел, а имеет дело с директором ГНКО Карине Киракосян.

Всемирно известный дирижер Гарри Константин Орбелян был назначен директором Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна 3 августа 2017 года.

Приказом исполняющей обязанности министра культуры Назени Гарибян, Константин Орбелян 29 марта 2019 года был освобожден от должности директора театра, поскольку, согласно Закону ОМС, он не может одновременно быть директором и художественным руководителем театра, а согласно Закону “О языке”, он должен владеть армянским языком.