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Бако Саакян принял председателя Конституционного суда Армении Грайра Товмасяна


24 мая президент Республики Арцах, Бако Саакян принял председателя Конституционного Суда Республики Армения Грайра Товмасяна и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили «Арменпресс» в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, на встрече были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских республик в судебной сфере.




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