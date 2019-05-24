Бако Саакян принял председателя Конституционного суда Армении Грайра Товмасяна
24 мая президент Республики Арцах, Бако Саакян принял председателя Конституционного Суда Республики Армения Грайра Товмасяна и возглавляемую им делегацию.
Как сообщили «Арменпресс» в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, на встрече были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских республик в судебной сфере.
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