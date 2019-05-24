Председатель Высшего судебного совета - Гагик Арутюнян подал в отставку. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь ВСС Арман Хачатрян.

Гагик Арутюнян вступил в должность председателя Высшего судебного совета в марте 2018 года. До этого он был председателем Конституционного суда Армении.