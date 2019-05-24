Праздничного настроения, энергии и удачи в осуществлении больших перемен: министр образования и науки Армении направил поздравительное послание выпускникам

Министр образования и науки РА Араик Арутюнян направил поздравительное послание выпускникам. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства образования и науки Армении, Араик Арутюнян выпускникам пожелал праздничного настроения, энергии и удачи в осуществлении больших перемен.

“Дорогие выпускники, уверен, что в жизни всех нас этот день незабываем и важен, потому что это своеобразный водораздел между детскими и юношескими воспоминаниями и более зрелой жизнью. Для каждого выпускника начинается в жизни новый и ответственный этап, который нужно пройти спокойно, разумно, целенаправленными шагами. Сегодня вы вступаете в большую жизнь в новой стране, в Армении, вступившей в новые времена, и я уверен, что Вы ваши цели и желания сможете выполнять легче и спокойнее. Для этого Вам нужно иметь базовые знания и твердую волю.

Уважаемые педагоги, сегодня Вы провожаете в зрелую жизнь еще одно воспитанное Вами поколение, которое, сопоставляя полученные знания и заветы и молодежную энергию, обеспечит развитие нашей страны и построит будущее нашей мечты.

Поздравляя всех выпускников, учителей и родителей Армении и диаспоры с последним уроком, желаю хорошего праздничного настроения, энергии и успехов в осуществлении больших перемен”, - написал министр.