Цены на цветные металлы - 23-05-19

ЛОНДОН, 24 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 23 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.62% и составила 1770.50 долларов США, цена на медь снизилась на 1.01% и составила 5897.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.55% и составила 1794.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.75% и составила 11880.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.21% и составила 19350.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.95% и составила 2518.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 1.66% и составила 26125.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 0.72% и составила 35000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.