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По последним данным, в автобусе попавшем в ДТП на автомагистрали Сиена-Флоренция находилось 8 граждан Армении


По последним данным, полученным из префектуры Сиены, в автобусе попавшем в ДТП на автомагистрали Сиена-Флоренция находилось 8 граждан Армении. Трое из них получили телесные повреждения. Как сообщили Арменпресс в посольстве Армении в Италии, двоих уже выписали, а один проходит медицинское обследование.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших армянах.

Туристический автобус с 60 туристами из Казахстана, Армении, Грузии и других стран попал в ДТП на автомагистрали Сиена-Флоренция.




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