Рейтинг Никола Пашиняна сегодня выше, чем несколько месяцев назад: Владимир Карапетян

Позиции премьер-министра Армении Никола Пашиняна не только не ослабли, его рейтинг не только не снизился, но премьер сегодня пользуется большей репутацией, чем несколько месяцев назад. Об этом в беседе с Арменпресс заявил пресс-секретарь премьер-министра Владимир Карапетян.

Коснувшись замечания о том, что некоторые политические круги, а также ряд пользователей в социальных сетях заявляют, что премьер-министр Пашинян больше не пользуется поддержкой народа, Карапетян отметил: «На днях международная организация провела в Армении социальный опрос, согласно которому рейтинг премьер-министра превышает 80 процентов. Несколько месяцев назад возглавляемая премьер-министром политическая сила получила 70% голосов на выборах. За несколько месяцев в результате деятельности премьер-министра его рейтинг вырос».

Он добавил, что все эти разговоры абсурдны.