Фракция "Мой шаг" Национального Собрания Армении приняла решение о разработке закона о веттинге. Как сообщает Арменпресс, об этом после закрытого заседания фракции «Мой шаг» заявила глава фракции Лилит Макунц.

«Было принято решение разработать законопроект о веттинге, и теперь мы будем работать более интенсивно и активно в этом направлении», - сказала Макунц.

Напомним, что о соответствующей необходимости заявил накануне премьер-министр Никол Пашинян: “Все действующие в Армении судьи, без исключения, должны быть подвергнуты веттингу. Т.е. общество должно располагать полной информацией о политических связях, состоянии и происхождении имущества, прежней деятельности, личных и профессиональных качествах судей”.