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В Париже, в доме, где прошло детство Шарля Азнавура, открылась памятная доска


В Париже, в доме, куда переехала семья всемирно известного французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура и где прошло детство маэстро, открылась памятная доска. Как передает Арменпресс, об этом сообщил фонд “Азнавур”.

Доска была открыта по случаю 95-летия шансонье по инициативе мэрии Парижа и фонда “Азнавур”.

Мэр Парижа Анн Идальго на своей странице в Фейсбук отметила, что это дань уважения памяти талантливого поэта.

На площади около мэрии Еревана также состоится концерт по случаю юбилея Азнавура.




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