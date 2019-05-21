В Париже, в доме, где прошло детство Шарля Азнавура, открылась памятная доска

В Париже, в доме, куда переехала семья всемирно известного французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура и где прошло детство маэстро, открылась памятная доска. Как передает Арменпресс, об этом сообщил фонд “Азнавур”.

Доска была открыта по случаю 95-летия шансонье по инициативе мэрии Парижа и фонда “Азнавур”.

Мэр Парижа Анн Идальго на своей странице в Фейсбук отметила, что это дань уважения памяти талантливого поэта.

На площади около мэрии Еревана также состоится концерт по случаю юбилея Азнавура.