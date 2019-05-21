Президент Абхазии обвинил оппозицию в попытках захвата власти

Действия представителей оппозиции в Абхазии свидетельствуют о попытках захвата власти. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом заявил во вторник президент республики Рауль Хаджимба.

"Я уже говорил в своем выступлении о важности спокойного проведения выборов в сроки, определенные конституцией Республики Абхазия. Однако действия оппозиции обостряют общественно-политическую ситуацию. Факты, наблюдаемые нами в последние дни, свидетельствуют о попытках захвата власти, несмотря на то, что лидеры оппозиции пытаются объяснить их благими демократическими устремлениями. Обращаюсь к вам с просьбой не поддаваться на провокации, проявлять выдержку, бдительность", - говорится в обращении президента Абхазии, размещенном на его сайте.