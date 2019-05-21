Президент Литвы побила рекорд по числу своих портретов в кабинетах

Портреты президента встречаются в госучреждениях Литвы чаще, чем в других демократических странах, заявил эксперт по протоколам и этикетам Арминас Лидека. Его слова передает издание LRT, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В качестве примера приводится Министерство внутренних дел Литвы, где обнаружено более двух десятков президентских портретов. Глава МВД страны Каролис Вайткевичюс уверяет, что портреты висят в кабинетах только тех чиновников, которые этого хотят, а также выражает мнение, что портрет президента — «это символ государства, отчасти определенный символ единства, особенно в дипломатических службах».

При этом советники президента затрудняются ответить, сколько всего в стране портретов главы государства. По их словам, подсчет невозможен, поскольку они есть и в школах, муниципалитетах и книжных магазинах.

Как отмечает Арминас Лидека, использование портрета президента не регламентировано ни одним законом страны, однако это стало устоявшимся политическим обычаем. Кроме того, портреты Дали Грибаускайте предоставляются государственным учреждениям бесплатно.

Как правило, для портретов Грибаускайте используется снимок фотографа Томаса Каунецкуса, который сделал один из первых портретных снимков литовского президента после ее избрания.

Даля Грибаускайте возглавляет Литовскую Республику с 2009 года. В 2014 году она была переизбрана на второй срок, который истекает в 2019 году.

12 мая в Литве прошел первый тур президентских выборов. По его итогам во второй тур прошли независимый кандидат экономист Гитанас Науседа и кандидат от партии «Союз отечества — Христианские демократы Литвы», бывшая министр финансов страны Ингрида Шимоните. Второй тур состоится 26 мая, одновременно с выборами в Европарламент.