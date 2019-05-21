Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в конце мая прибудут в регион
12:41, 21 Май, 2019
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в конце мая прибудут в регион. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 21 мая сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
“В конце мая сопредседатели Минской группы ОБСЕ совершат региональный визит в Ереван, Степанакерт и Баку. Будут обсуждены предстоящие шаги и программы, но подробностей на данный момент не могу сообщить” - сказала Нагдалян.
Сопредседательство Минской группы ОБСЕ - единственный посреднический формат, занимающийся урегулированием Нагорно-карабахского конфликта. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США).
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