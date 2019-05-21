Заключительная серия киносаги в жанре фэнтези "Игра престолов" установила новый рекорд просмотров в США, серию посмотрели более 19 тысяч зрителей. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

Шестая и заключительная серия восьмого сезона собрала 19,3 миллиона просмотров в эфирном показе, а также на платформах HBO GO и HBO NOW. Отмечается, что серия стала рекордной не только для самого сериала, но и для канала HBO.

Предыдущий рекорд принадлежал предпоследней серии саги, набравшей 18,4 миллиона просмотров. Финальную серию "Игры престолов" показал канал HBO в воскресенье по американскому времени (в понедельник по мск).

Однако не все посмотревшие сериал остались довольны последним сезоном саги. Ранее сообщалось, что петиция, в которой поклонники телесериала "Игра престолов" требуют от телеканала HBO переснять восьмой сезон, собрала уже более одного миллиона подписей. Авторы петиции считают, что "этот сериал заслуживает последнего сезона, который бы имел смысл".

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.