Время в Ереване: 11:07:36,   21 Май

CNN: принц Чарльз согласился на встречу с Трампом во время его госвизита в Великобританию


Принц Уэльский Чарльз дал согласие встретиться с Дональдом Трампом во время государственного визита президента США в Великобританию в начале июня. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник американская телекомпания CNN.

По ее данным, сын королевы Великобритании Елизаветы II планирует встретиться с Трампом в Кларенс-хаусе, лондонской резиденции принца Чарльза и его супруги. Наиболее вероятной датой приема является 3 июня.

Как обращает внимание CNN, подобная встреча в принципе считалась маловероятной, учитывая приверженность старшего сына британской королевы делу защиты окружающей среды.

Как сообщила в апреле пресс-служба Букингемского дворца, президент США в период с 3 по 5 июня будет находиться в Великобритании с первым государственным визитом и встретится с королевой Елизаветой II.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации