CNN: принц Чарльз согласился на встречу с Трампом во время его госвизита в Великобританию

Принц Уэльский Чарльз дал согласие встретиться с Дональдом Трампом во время государственного визита президента США в Великобританию в начале июня. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник американская телекомпания CNN.

По ее данным, сын королевы Великобритании Елизаветы II планирует встретиться с Трампом в Кларенс-хаусе, лондонской резиденции принца Чарльза и его супруги. Наиболее вероятной датой приема является 3 июня.

Как обращает внимание CNN, подобная встреча в принципе считалась маловероятной, учитывая приверженность старшего сына британской королевы делу защиты окружающей среды.

Как сообщила в апреле пресс-служба Букингемского дворца, президент США в период с 3 по 5 июня будет находиться в Великобритании с первым государственным визитом и встретится с королевой Елизаветой II.