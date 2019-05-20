Президент Республики Армения провел встречу с первым вице-премьером Казахстана

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с первым вице-премьер-министром, министром финансов Казахстана Алиханом Смаиловым.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента, были обсуждены вопросы развития двустороннего экономического сотрудничества.

Собеседники отметили, что существует большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества в ряде областей, эффективная реализация которого будет способствовать развитию экономических связей между двумя странами и росту товарооборота. Были также затронуты вопросы экономического сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.