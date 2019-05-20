Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-05-19

ЕРЕВАН, 20 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 20 мая, курс доллара США вырос на 0.31 драмa и составил 480.03 драм. Курс евро вырос на 0.06 драмa и составил 535.62 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 7.44 драм. Курс британского фунта сократился на 0.18 драмa и составил 611.99 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 155.35 драмa и составила 19767 драм. Цена серебра сократилась на 4.72 драмa и составила 223.47 драм. Цена платины сократилась на 284.84 драмa и составила 12701.62 драм.