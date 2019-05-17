За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 76 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 16 и 17 мая сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 76 случаев преступлений, из них 8 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 18 случаев мошенничества, 7 случаев квартирной кражи, по 6 случаев причинения телесных повреждений и побоев, по 5 случаев кражи личного имущества и служебного подлога или служебной халатности, 4 случая обнаружения наркотиков, 3 случая незаконной вырубки деревьев, по 2 случая грабежа, взяточничества и незаконного оборота наркотиков с целью сбыта, по 1 случаю присвоения или растраты. Уклонения от уплаты налогов, фальшивомонетничества, злоупотребления должностными полномочиями, организации незаконной миграции, незаконного оборота наркотиков без цели сбыта, нарушения правил перевозки наркотических средств и повреждения имущества по неосторожности.

За данный период найдены 4 человекa, находящихся в розыске, еще 4 с явкой с повинной обратились в Полицию, найден 1 человек, пропавший без вести.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 4 случая кражи личного имущества и квартирной кражи.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 17 ДТП: 1 человек погиб, 20 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.