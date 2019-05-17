На полигоне «Тигранакерт» были разыграны тактические учения с боевой стрельбой

СТЕПАНАКЕРТ, 17 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. С привлечением одной из воинских частей, действующих в Центральном подчинении Армии обороны Арцаха, на полигоне «Тигранакерт» были разыграны тактические батальонные учения с боевыми стрельбами, за которыми следил командующий АО, генерал-майор Карен Абрамян.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе МО Арцаха, перед началом этапа боевой стрельбы в учебных пунктах с командирами соединений и воинских частей был проведен ряд показательных занятий, в ходе которых присутствующий под непосредственным контролем командира армии командный состав обучился "Применению гранатомета в обороне", "Выполнению огневой задачи командиром батальона в том случае, когда командир не рассматривает цели" и другим темам, связанным с тактическими учениями.

Завершающий раздел артиллерийских и танковых батальонов тактических учений начался сразу после завершения соответствующих работ. Хотя тема игры была оборонительной, были также контратаки и штурмовые сражения. В ходе учений были использованы новые подходы к управлению персоналом и боевым искусствам. Упражнение проводятся в условиях, максимально приближенных к реальности, как артиллерийские и танковые подразделения и пехота были в состоянии осуществлять свою деятельность в соответствии с поставленными задачами и ударили учебные цели.

Сразу после завершения соответствующих работ в развернувшихся учебных пунктах стартовал заключительный отрезок тактических учений батальона, усиленного артиллерийскими и танковыми средствами. Несмотря на то, что тема военных игр была оборонительной, были разыграны различные контрнаступательные и штурмовые боевые ситуации. В ходе учений были применены новые подходы к управлению личным составом и ведению боя.

В ходе учений, проведенных в максимально близких к реальным условиях, как артиллерийские и танковые подразделения, так и пехота смогли, благодаря гармоничным действиям, с честью выполнить учебно-боевые задачи и поразить намеченные цели.