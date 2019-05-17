Феликс Тадевосян освобожден от должности советника премьер-министра Армении

Решением премьер-министра Никола Пашиняна Феликс Тадевосян освобожден от должности советника премьер-министра на общественных началах.

“Руководствуясь ч. 10 ст. 8 Закона РА “Об общественной службе”, Феликс Тадевосян освобожден от должности советника премьер-министра на общественных началах”, - по сообщению «Арменпресс», говорится в решении.