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Феликс Тадевосян освобожден от должности советника премьер-министра Армении


Решением премьер-министра Никола Пашиняна Феликс Тадевосян освобожден от должности советника премьер-министра на общественных началах.

“Руководствуясь ч. 10 ст. 8 Закона РА “Об общественной службе”, Феликс Тадевосян освобожден от должности советника премьер-министра на общественных началах”, - по сообщению «Арменпресс», говорится в решении.




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