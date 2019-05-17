Араик Арутюнян в рамках визита в Китай встретился с заместителем генерального директора ЮНЕСКО

Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян встретился с заместителем генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования Стефанией Джаннини.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Министерства образования и науки Армении, встреча состоялась в Пекине, где проходит международная конференция “Искусственный интеллект и образование”, организованная образовательной, научной и культурной организацией ООН и Министерством образования Китая.

В ходе встречи министр образования и науки и заместитель генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования обсудили ряд вопросов сотрудничества с ЮНЕСКО. Араик Арутюнян с удовлетворением отметил, что за прошедший год сотрудничество между сторонами было на самом высоком уровне, свидетельством чего является предстоящее в августе этого года в Ереване собрание “Группы технического сотрудничества по 4 направлениям целей устойчивого развития”. Министр сообщил, что в настоящее время разрабатывается стратегия развития образования и пересматриваются предметные критерии, и в этом деле необходимо также содействие экспертов ЮНЕСКО.

Джаннини приветствовала изменения в образовательной системе Армении, которые часто совпадают с приоритетами, установленными ЮНЕСКО. Заместитель генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования сообщила, что они готовы сотрудничать с партнерами Армении по нескольким направлениям, в частности, в сфере профессионального образования, а также предоставлять техническую поддержку в разработке предметных критериев.