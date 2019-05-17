Армянские и российские депутаты обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в военно-политической сфере

Депутаты парламентов Республики Армения и Российской Федерации обсудили ряд вопросов военно-политической сферы в двусторонних отношениях. Как передает «Арменпресс», об этом 17 мая в беседе с журналистами сказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Аренин.

“Все было сделано для преодоления некоторых барьеров для сотрудничества. Думаю, что встречи прошли очень хорошо. Позитивный настрой в наших отношениях, что самое важное, продолжится. Думаю, что наши коллеги посетят нас, мы их будем ждать в Москве”, - сказал Аренин.

Председатель постоянной комиссии НС РА по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян отметил, что подобные встречи направлены на увеличение компонента безопасности стран.

“У нас нет никаких проблем с безопасностью. Более того, подобными встречами мы постоянно будем наращивать составляющую безопасности, поскольку в рамках ОДКБ основной компонент нашей безопасности в рамках армяно-российских военно-политических отношений, и их мы будем сохранять и укреплять”, - отметил Кочарян.