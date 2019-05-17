Закрытый брифинг по Ирану прошел для лидеров Конгресса США

Закрытый брифинг по Ирану для так называемой группы восьми провели высшие должностные лица администрации президента в четверг, сообщают американские СМИ.

Чиновники администрации президента Дональда Трампа, среди которых был директор по Национальной разведке Дэн Коутс, рассказали высокопоставленным членам Конгресса США о ситуации вокруг Ирана, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

На мероприятии присутствовали спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, лидер меньшинства Палаты представителей Кевин Маккарти, лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл , лидер сенатского меньшинства Чарльз Шумер, председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф (D-Calf.), а также высокопоставленный член комитета Девин Нунес, председатель сенатского комитета по разведке Ричард Берр и его заместитель Марк Уорнер.

В связи с обострившейся ситуацией вокруг Ирана законодатели требовали немедленных брифингов с представителями разведки и администрации президента.

Как сообщил председатель Сенатского комитета по международным отношениям Джим Риш, полный состав Сената будет проинформирован по ситуации вокруг Ирана во вторник.

Отмечается, что на мероприятии будут выступать госсекретарь США Майк Помпео, исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шэнахан и председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд .

Представитель Пелоси позже подтвердил, что для членов Палаты представителей также будет проведен брифинг 21 мая.